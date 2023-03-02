Звезда "Кухни" и его жена Ольга Васильева лишились работы из-за своей позиции.

Российский актер Дмитрий Назаров, который поддержал Украину и выступил против полномасштабной войны, рассказал о том, как руководитель театра имени Чехова Константин Хабенский устроил ему "показательную порку". Звезда "Кухни" и его жена Ольга Васильева лишились работы из-за своей позиции.

В беседе с Марком Фейгиным Назаров рассказал, с чего все началось. Изначально Хабенский позвонил ему и сказал, что не хочет устраивать "показательную порку". Однако уже на следующий день все изменилось.

Говоря о том, что он пострадал и лишился работы в театре, Назаров отметил, что дело не в коллегах. Он считает, что решение принимал именно Хабенский.

"Наверное, речь о коллегах не идет, а именно о Константине Юрьевиче (Хабенском - УНИАН), который должен был принять решение. По его словам, этого решения от него ждали и настаивали. Наверное, нужно понять, что это была показательная порка", - отметил Назаров.

Россиянам хотели показать, что "неприкасаемых нет", отметил актер. Путинский режим пытается подавить недовольство граждан страны-агрессора, а потому все артисты, выступающие против войны в Украине, быстро теряют работу.

"Из профессии в России нас уволили в одночасье, нас лишили театра, нас лишили съемок и нас лишили гастролей, в восьми городах России. В одночасье это произошло, мгновенно и сразу", - рассказал Назаров.

Актер и его жена рассказали, что о решении Хабенского они узнали, когда были в 10-дневном отпуске. В один из этих дней Назаров получил телефонный звонок. Хабенский сказал, что актера нужно отправить в так называемый творческий отпуск. Руководитель театра обещал, что все спектакли с участием Назарова просто "заморозят", а весной он и его жена смогут вернуться на сцену.

Однако уже на следующий день Хабенский снова позвонил актеру и сказал, что ему нужно написать заявление об уходе. Более того, Назарову и его жене поступила угроза.

Хабенский заявил, что если Назаров и его супруга откажутся писать заявления об уходе, то молодые актеры, которые работают в театре, лишатся "брони" и их мобилизуют. Звезда "Кухни" ответил, что он уволится, ведь не хочет, чтобы его молодых коллег отправили на войну против Украины.

После этого Назарова и его жену везде заменили. Их роли отдали другим актерам.

"Мне кажется, что у него (у Хабенского - УНИАН) были тяжелые разговоры с кем-то... Наверное, ему было очень тяжело принять это решение, может быть одним увольнением с поста художественного руководителя это не обошлось бы... Он попал, конечно, в сложное положение, а природной хитрости у него не хватило", - резюмировал актер.

Напомним, ранее Назаров объяснил, почему его коллеги на самом деле поддерживают Путина.

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