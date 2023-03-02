Российский актер Дмитрий Назаров высказал свою антивоенную позицию, после чего был уволен из театра, где долгие годы работал вместе со своей женой. Сейчас он дал интервью, в котором рассказал о реальном отношении российских знаменитостей к так называемой "спецоперации" - так в РФ называют убийственную войну в Украине.
Назаров заявил, что 99% российских звезд не пройдут детектор лжи, если у них будут спрашивать поддерживают ли они "СВО" на самом деле. Дмитрий аргументировал это тем, что его коллеги - лицемеры, которые только делают вид сторонников режима Путина, чтобы не остаться без работы и без званий.
"Машков не пройдет полиграф. Я вам скажу, что и Владимир Соловьев не пройдет полиграф. Соловьев - не актер, но он безумно талантливый журналист. Человек обладает феноменальной памятью, которая, кстати, как говорят, мешает ему даже жить. Он запоминает все, что видел и слышал. Поэтому с ним очень трудно спорить. Он безумно аргументирован и всезнающий, но он не пройдет детектор лжи. И я подозреваю, что наша власть это знает. Она знает, что ее поддерживают достаточно лицемерные люди из расчета и из страха. Кто-то недавно написал, что у этих людей или отсутствует совесть, или мозги", - сказал Дмитрий Назаров.
Кто такой Дмитрий Назаров
Назаров - популярный российский актер, который прославился благодаря сериалу "Кухня". Он поддержал Украину, выступив против войны, за что его вместе с женой уволили из театра имени Чехова.
Сейчас Дмитрий пишет стихи о жизни в России, и о реалиях, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Например, недавно он под гитару исполнил строчки о том, как актеров с антивоенной позицией в РФ заменили на "верных путинистов".