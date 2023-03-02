Российский актер и его жена открыто высказались против кровопролитной войны на территории Украины.

Российский актер Дмитрий Назаров высказал свою антивоенную позицию, после чего был уволен из театра, где долгие годы работал вместе со своей женой. Сейчас он дал интервью, в котором рассказал о реальном отношении российских знаменитостей к так называемой "спецоперации" - так в РФ называют убийственную войну в Украине.

Назаров заявил, что 99% российских звезд не пройдут детектор лжи, если у них будут спрашивать поддерживают ли они "СВО" на самом деле. Дмитрий аргументировал это тем, что его коллеги - лицемеры, которые только делают вид сторонников режима Путина, чтобы не остаться без работы и без званий.

"Машков не пройдет полиграф. Я вам скажу, что и Владимир Соловьев не пройдет полиграф. Соловьев - не актер, но он безумно талантливый журналист. Человек обладает феноменальной памятью, которая, кстати, как говорят, мешает ему даже жить. Он запоминает все, что видел и слышал. Поэтому с ним очень трудно спорить. Он безумно аргументирован и всезнающий, но он не пройдет детектор лжи. И я подозреваю, что наша власть это знает. Она знает, что ее поддерживают достаточно лицемерные люди из расчета и из страха. Кто-то недавно написал, что у этих людей или отсутствует совесть, или мозги", - сказал Дмитрий Назаров.

Кто такой Дмитрий Назаров

Назаров - популярный российский актер, который прославился благодаря сериалу "Кухня". Он поддержал Украину, выступив против войны, за что его вместе с женой уволили из театра имени Чехова.

Сейчас Дмитрий пишет стихи о жизни в России, и о реалиях, с которыми люди сталкиваются ежедневно. Например, недавно он под гитару исполнил строчки о том, как актеров с антивоенной позицией в РФ заменили на "верных путинистов".

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