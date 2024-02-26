Последние пять лет он сильно болел.

Канадский актер Кеннет Митчелл, который снимался в фильме "Капитан Марвел", в сериале "Звездный путь: Дискавери" и других кинопроектах, ушел из жизни. Об этой утрате сообщила его семья в Instagram. Мужчине было 49 лет.

"С грустью мы сообщаем о смерти Кеннета Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", - написала семья.

Известно, что Кеннет последние пять лет боролся с тяжелой болезнью. Актеру диагностировали боковой амиотрофический склероз, который ухудшает моторную систему организма. Поэтому с 2019 года мужчина передвигался только на инвалидной коляске. А через два года он уже не мог и говорить.

Видео дня

У мужчины осталась жена и двое детей: 17-летняя дочь и 12-летний сын.

Что известно о Кеннете Митчелле

Кеннет Митчелл родился в Торонто. С детства хотел стать актером. Позже снялся в более чем 50 фильмах и сериалах, среди которых "Капитан Марвел", "Морская полиция: Спецотдел", "Закон и порядок: Лос-Анджелес" и многих других.

Напомним, недавно стало известно о смерти заслуженной артистки Украины Людмилы Алфимовой.

Вас также могут заинтересовать новости: