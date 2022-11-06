В Киеве живет вся семья актера.

Украинский актер родом из Беларуси Евгений Сморигин сдал экзамен на получение гражданства Украины, ведь здесь проживает вся его семья.

В интервью "Фактам Life" он рассказал, что сдать экзамен было несложно, ведь он хорошо знает украинский язык. По его словам, экзамен проходил в одном из университетов Киева. На компьютере он должен был выполнить несколько заданий, среди которых было и описание картинки на украинском языке.

Он добавил, что еще было задание, где в текст нужно было подставить недостающие слова. Впрочем, на выполнение этой работы давался всего один час.

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Сморигин отметил и то, что для него очень важно получить украинское гражданство.

"Я хочу получить украинское гражданство, потому что здесь моя семья, здесь мои дети, здесь моя жена-украинка. И поэтому я считаю, что я должен быть украинцем", - добавил актер.

Кто такой Евгений Сморигин

Евгений Сморигин - украинский и белорусский актер, телеведущий, сценарист, продюсер. Был участником команды КВН "ЧП", однако после распада в 2007 году начал работать над различными беларускими, украинскими и российскими телепроектами, в том числе в 2009-2010 годах был ведущим шоу "Украина имеет талант".

С 2015 года является участником проектов "Дизель Студио", таких как "Дизель шоу" и скетчком "На троих". В настоящее время живёт и работает в Киеве.

Напомним, ранее Егор Крутоголов из "Дизель Шоу" рассказал, кто из российских и белорусских артистов покинет коллектив.

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