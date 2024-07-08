Артист вывез детей из Украины и теперь навязывает им свои пропагандистские убеждения.

Известный рэпер Сергей Пархоменко, он же Серега, который издевался над собственной сестрой, сделал циничное заявление относительно войны в Украине. Артист-предатель намолол чушь, и поддержал вторжение россиян в Украину.

Как известно, много лет белорусский исполнитель жил в Киеве и даже сидел в судейском кресле на одном из украинских вокальных шоу. Здесь он построил отношения с украинкой Полиной и у него родились дети. После начала полномасштабного вторжения путинист стал на сторону захватчиков.

В интервью для другого пропагандиста Бориса Корчевникова Серега рассказал, что жил в Украине со своими детьми более 10 лет. А сейчас решил вывезти их, чтобы они якобы не начали осуждать отца и поддерживать Украину.

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"Я сделал все, чтобы пацанов оттуда вывезти. То есть склонить меня к измене было невозможно. Мне не пришлось менять свои убеждения, переобуваться и кривить душой. Я неоднократно получал предложение изменить свою позицию. Даже после того, как началась война, получал звонки с угрозами, письма. На меня пытались оказывать давление, но это невозможно, потому что единственный момент, где мне можно было бы сделать больно, касался моих детей", - наплел рэпер.

Предатель убежден, что если бы он не забрал детей к себе в Беларусь, то на него, мол, бы начали давить.

"Их просто взяли бы в заложники для того, чтобы оказывать на меня давление. Использовать меня как информационное оружие. Там большой бы был спектр возможностей, понимаете?" - говорит артист.

Более того, свои пропагандистские взгляды Серега навязывает и сыновьям. Он рассказывает им якобы правду о том, "что происходит в мире", и пытается внушить свою позицию.

"Я, как отец, должен передать свое видение. Имею на это право, потому что они продолжение меня, им жить после меня. И я, как носитель длинной истории, должен им все передать, обязан. Без истории они не будут иметь корней, будут беззащитными и оторванными от реальности. Их можно будет ввести в заблуждение, ими можно будет манипулировать. Ими можно будет в темную совершать неблаговидные поступки. Поэтому моя задача объяснять, что есть добро, что есть зло, - и на своем примере показать это. Другого выхода нет, если у вас есть дети", - добавил путинист.

К слову, Серега является ярым сторонником Советского Союза. Он неоднократного говорил, как ему жаль, что "братские народы" расформировали. Путинист поддерживает вторжение россиян в Украину и считает, что наша страна должна снова стать частью РФ. Рэпер активно продвигает российские нарративы в инфопространстве.

Напомним, ранее экс-супруга Сереги рассказала о его многочисленных изменах и жестких побоях.

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