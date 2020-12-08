Алена Перший рассказала об издевательствах брата.

Сестра известного рэпера Сереги, Алена Перший, рассказала об издевательствах брата.

Серега постоянно издевался над ней. Более того, у девушки осталась психологическая травма, которую она до сих пор прорабатывает с психотерапевтом.

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"Ты ничтожество, ты говно, запомни это, повтори ещё раз. По слогам!". "Я - говно". Это одно из первых воспоминаний из моего детства, которое я прорабатываю с терапевтом годы. Я помню как мой старший брат душил меня, называя плаксой и нытиком, когда я просто попросила его купить поесть, будучи танцором в его группе. Это были очередные наши гастроли в столицу", - сказала девушка.

По ее словам, она очень любила своего брата и мчалась к нему по первому зову. Но в ответ слышала только оскорбления и унижения. Также она рассказала, что годами молчала о насилии со стороны брата. Но решилась открыть правду после истории с экс-супругой Сереги Полиной Ололо, когда у нее похитили детей.

"Я люблю Полину, она всегда была мне как сестра и всегда была хорошей мамой. То что делает Сергей Пархоменко - отвратительно и ужасно. Уверена, эти мальчишки уже приобрели огромную травму, испытав все это. Уверена, что Сергей Пархоменко получит по заслугам. Уверена, что Марк и Платон будут с мамой. Потому что их мама одна из самых добрых и светлых, потому что их мама умеет любить, а Сергей Пархоменко - нет", - сказала девушка.

Кроме того, девушка назвала своего брата ничтожеством. По ее словам, он унизил всех, кто ему помогал.

"Мне стыдно, что я одной крови с тобой. Я прощаю тебя за все и мне жаль тебя, именно потому, что ты так или иначе останешься один. А ведь я знаю как никто, что ты не умеешь быть один. Именно потому, что у тебя нет ничего, и ты каждый раз заполняешь пустоту другими, меняя их словно потрепавшиеся перчатки. Я верю, что настанет день, и ты все-таки осилишь, поймёшь, прозреешь и придёшь к нам, ко всем тем, кому ты сделал больно. Но мы - не ты, мы простим тебя", - добавила Алена.

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Автор: Диана Могилевич