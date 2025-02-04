Певица из Украины, которая продалась за кровавые рубли, показала видео в новом статусе.

Российская певица родом из Украины Мари Краймбрери, которая молчаливо поддержала оккупантов во время войны, сообщила, что беременна первенцем. Предательница показала видео в новом статусе и рассекретила своего избранника.

32-летняя продажная звезда, которая выбрала кровавую политику кремля, а не родную страну, опубликовала ролик в TikTok, на котором продемонстрировала округлый живот. Видео молчунья подписывать не стала, а лишь оставила смайлики в форме белого сердца.

Судя по кадрам, отцом будущего ребенка исполнительницы станет одиозный российский артист Dava, он же Давид Манукян, который, как и его избранница, поддерживает нападение захватчиков на Украину. На видео они показались на пляже и в ванной в объятиях. Подробностей о поле ребенка и сроке беременности артисты не раскрыли.

Также на камеру попал момент с предложением руки и сердца Манукяна. О романе с ним Мари Краймбрери впервые объявила в марте 2024 года на концерте в Беларуси. О женитьбе они пока что не сообщали.

Отметим, что певица родом из Кривого Рога, где жила до 18 лет. В 2011 году она перебралась в столицу страны-агрессора. После начала полномасштабного российского вторжения предательница молчаливо поддержала оккупацию украинских земель и обстрел городов. Кстати, ее родители до сих пор живут в Украине, а сама артистка развлекает и подпевает путинистам в РФ.

Что касается ее избранника, то он внесен в базу "Миротворец". В 2020 году он незаконно пересекал украинскую границу и приезжал в аннексированный Крым. А также участвовал в пропагандистских мероприятиях России против Украины.

Напомним, ранее Мари Краймбрери вспомнила о родном городе, но не уточнила, что это Украина. Предательница рассказала, как придумала псевдоним в Кривом Роге.

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