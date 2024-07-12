Запроданка рассказала, как придумала псевдоним в Кривом Роге.

Известная российская певица украинского происхождения Мари Краймбрери, о которой ранее высказалась Анна Тринчер, внезапно заговорила о родной Украине. Предательница рассказала историю, как ее якобы унижали родственники.

Путинистка на одной из пропагандистских программ выдала, что, когда ей было 13 лет, ее оскорбляли родные. По словам запроданки, близкие говорили ей, что она, мол, позорит их фамилию. Причину таких высказываний певица не раскрыла. Как известно, настоящее имя артистки Марина Жадан.

Тогда украинка решила придумать себе псевдоним. Она написала свои мысли на бумаге и из первых букв фраз составила слово. Она его немного изменила и в голову ей пришло "Краймбрери".

"На том этапе жизни мне было сказано: "Ты позоришь нашу фамилию", я решила, что мне срочно нужно придумать псевдоним. Я не думала, что однажды это перерастет в масштабный проект. Это не так сложно прочитать, просто нужно сосредоточиться, один раз внимательно запомнить и все", - сказала предательница.

На просьбу другого путиниста-ведущего, может ли Мари вспомнить, что тогда было написано на бумаге, исполнительница отказала. Она говорит, что якобы не помнит ни одного слова, из которых создала псевдоним. Краймбрери добавила, что бумажка с ее мыслями сейчас находится в ее родном городе. Правда, запроданка не уточнила, что "родной город" - это Украина. К слову, певица родом из Кривого Рога, Днепропетровская область.

Позиция Краймбрери относительно войны в Украине

Звезда родилась в Кривом Роге и жила в городе до 18 лет. В 2011 году она перебралась в столицу страны-агрессорки, где живет до сих пор. После полномасштабного российского вторжения России в Украину Мари никак не высказалась относительно войны.

Ее молчаливая поддержка путинского режима и ежедневных обстрелов Украины привели к критике в сети со стороны украинцев. Однако, несмотря на хейт, и то, что родители певицы до сих пор живут на родине, она продолжает выступать в России и веселиться с путинистами. Мари зарабатывает кровавые рубли и платит налоги, с помощью которых Россия наносит удары по ее, в частности, родному городу.

Напомним, ранее путинистка Повалий рассказала о поездке в оккупированный Луганск и пустила наигранные слезы.

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