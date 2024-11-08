Певица, которая поддерживает войну в Украине, вышла на связь, чтобы поздравить маму.

В прошлом известная украинская певица, родом из Черновицкой области Ани Лорак, которая молчаливо поддержала путинский режим и нападение оккупантов на родину, показалась со своей мамой. Артистка решила поздравить женщину, которая в детстве отдала ее в интернат, с праздником.

Новой фотографией с мамой Жанной Линьковой исполнительница поделилась в своем Instagram. Она сообщила, что женщине исполнилось 76 лет. Лорак и Линькова позировали на камеру держась за руки.

"С днем рождения, любимая мамочка!" - написала в подписи к снимку певица, которая игнорирует террор россиян в Украине.

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Кстати, у матери предательницы такая же позиция относительно войны. Жанна длительное время жила в Украине, однако сейчас свое местонахождение она не раскрывает. Кроме того, женщина молчит о зверствах захватчиков. Поэтому, когда именно был сделан кадр женщин, неизвестно.

А вот что касается отца Лорак, журналиста и общественного деятеля Мирослава Куека, то он до последних своих дней жил в Украине. Как известно, мужчины не стало 18 апреля 2024 года. Он развелся с женой еще до появления дочери на свет. Жанна не смогла справиться с ребенком и его обеспечением, поэтому отдала Лорак в детдом.

Какое-то время отец приезжал к певице и привозил ей подарки. Он даже забирал ее к себе на выходные и предлагал ей переехать в его семью, однако артистка отказалась.

Отметим, что Лорак уже много лет живет и выступает в России. За кровавые рубли она продолжает молчаливо поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины. Начало полномасштабного вторжения ничего не изменило в ее взглядах, за что в 2022 году она попала под санкции СНБО.

Напомним, ранее Ани Лорак отклонили заявление на гражданство РФ. Певица долгое время пыталась получить российский паспорт, однако ей так и не удалось это сделать. Предательница даже успела придумать новый план и теперь хочет стать гражданкой другой страны.

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