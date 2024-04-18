Она сказала, что он навсегда останется в ее сердце.

Певица Ани Лорак, которая после полномасштабного российского вторжения осталась жить и работать в России, потеряла отца. Мужчина умер 18 апреля.

На своей странице в Instagram предательница отреагировала на смерть близкого человека. Она опубликовала архивное фото с отцом и написала:

"Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце".

К слову, причина смерти Мирослава Куека неизвестна. Возможно, подробности появятся позже.

Отношения Ани Лорак с отцом

Известно, что Мирослав Куек расстался с мамой Ани Лорак еще до появления дочери на свет. Мама не смогла справиться с ребенком и его обеспечением, поэтому отдала Лорак в детдом.

Какое-то время отец приезжал к певице и привозил ей подарки. Он даже предлагал ей переехать в его семью, однако Каролина отказывалась.

Какие у них были отношения в последнее время - неизвестно.

Стоит отметить, что Ани Лорак поддержала войну в Украине, а вот ее отец все время оставался на родине и даже был удостоен благодарности президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003).

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