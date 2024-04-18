Певица Ани Лорак, которая после полномасштабного российского вторжения осталась жить и работать в России, потеряла отца. Мужчина умер 18 апреля.
На своей странице в Instagram предательница отреагировала на смерть близкого человека. Она опубликовала архивное фото с отцом и написала:
"Прощай, папа. Ты всегда в моем сердце".
К слову, причина смерти Мирослава Куека неизвестна. Возможно, подробности появятся позже.
Отношения Ани Лорак с отцом
Известно, что Мирослав Куек расстался с мамой Ани Лорак еще до появления дочери на свет. Мама не смогла справиться с ребенком и его обеспечением, поэтому отдала Лорак в детдом.
Какое-то время отец приезжал к певице и привозил ей подарки. Он даже предлагал ей переехать в его семью, однако Каролина отказывалась.
Какие у них были отношения в последнее время - неизвестно.
Стоит отметить, что Ани Лорак поддержала войну в Украине, а вот ее отец все время оставался на родине и даже был удостоен благодарности президента Украины (1999) и Государственной стипендии выдающимся деятелям в области культуры (2003).