Также стали известны подробности ее нового плана.

Певица-предательница Ани Лорак, которая не осуждает политику агрессора и продолжает зарабатывать кровавые рубли, пошла на радикальные шаги.

Недавно ходили слухи, что артистка хочет получить гражданство РФ. Однако, по словам украинского блогера Богдана Беспалова, не все так однозначно.

В этом деле удалось узнать некоторые интересные подробности, которые ему рассказали "котята", то есть инсайдеры.

"Украина разрешила Каролине продлить свой патент на собственный псевдоним еще на 10 лет. Заявление на российское гражданство ей отклонили, но там есть еще время на рассмотрение. У нее проблемы из-за финансовых махинаций, плюс брат ненадежный, глазами Российской Федерации, и она солгала в заявлении на российское гражданство о роде его деятельности", - рассказал Беспалов на своем YouTube-канале.

Он также добавил, что Лорак уже не может вести бизнес в стране-агрессоре на собственное имя. Поэтому предательница для себя придумала такой план Б:

"Оказалось, что она брала консультацию как получить гражданство Израиля. Какая же она тупая! Сейчас она хочет получить вид на жительство в Испании. У нее нет четкой позиции и понимания кто она: украинка, россиянка или испанка... Это тот человек, который будет приспосабливаться к любым условиям, чтобы иметь возможность зарабатывать и красиво жить. Как ей скажут, так она и сделает".

К слову, поговаривают, что сменить украинское гражданство Лорак посоветовал друг-путинист Филипп Киркоров. По его словам, якобы глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией предложил Госдуме РФ лишить заработка звезд, которые не являются россиянами и открыто не поддерживают войну.

Напомним, ранее предательница Ани Лорак заговорила на украинском и цинично высмеяла это.

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