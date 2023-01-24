Ей предложили дать ребенку другое имя.

Американская модель Кайли Дженнер назвала младшего сына Айре, что с арабского переводится как "пенис". На это обратили внимание ее подписчики и, конечно, не удержались от шуток.

В сети пишут, что имя мальчика плохо переводится, поэтому есть риск, что над ним будут смеяться в школе. Однако некоторые арабы написали, что никогда не слышали этого слова.

Стоит отметить, что существует еще один перевод слова Аire - "лучший друг". Однако пользователей сети все же больше заинтересовало другое значение имени сына Кайли.

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"Кто-то должен сказать Кайли Дженнер, чтобы она переименовала своего сына Aire, что в переводе с арабского означает "мой пенис", или нет?", - пишут в сети.

Чем известна Кайли Дженнер

Кайли Дженнер - 25-летняя модель, светская львица, бизнесвумен. В 2020 году возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей. В октябре того же года Forbes оценил состояние Кайли, в списке самых богатых женщин США, в 700 млн долл.

С апреля 2017 года по сентябрь 2019 года Дженнер встречалась с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого у неё есть дочь Сторми Уэбстер и сын. До 21 марта 2022 второго ребёнка звали Вулф, позже родители изменили имя на Айре.

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