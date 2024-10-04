Певица заинтриговала новой фотографией с экс-избранником.

Известная украинская певица Ирина Билык намекнула на воссоединение с экс-супругом - украинским хореографом и шоуменом Дмитрием Коляденко. Исполнительница поделилась новым снимком с бывшим.

На своей странице в Instagram артистка подогрела интерес поклонников, опубликовав фотографию с Коляденко. Хореограф позировал на камеру, держа в руках тарелки с едой. На фото он показался в своем привычном образе - черной футболке, розовой шапке и черных очках.

В подписи к фотографии Билык отметила, что они вместе с Дмитрием обедали, а приготовлением блюд занимался именно мужчина. Пост Ирина дополнила своей лирической песней "Ты мой", чем также намекнула на воссоединение с шоуменом.

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В комментариях под снимком Коляденко спросил у Билык, было ли ей вкусно, на что певица ответила: "Спасибо за обед, солнышко, благодаря тебе вспомнила детство!".

Поклонники звезд предположили, что они снова закрутили роман. Большинство подписчиков артистки искренне обрадовались воссоединению знаменитостей и поздравили их:

"Какая прекрасная новость, искренне радуюсь, что вы вместе. Счастья вам, вы этого заслуживаете"

"Вы снова вместе? Коляденко говорил, что больше никогда!"

"Ируся! Очень за вас рада"

"Наконец-то Дима на странице вашей"

К слову, исполнительница и хореограф находились в отношениях с 2001-го по 2006 год. Их роман был ярким и часто обсуждаемым в СМИ. Билык и Коляденко несколько раз расходились и мирились, но певица после бурной ревности все же ушла от шоумена.

Несмотря на расставание, звезды поддерживали связь и дружили. Во время полномасштабного вторжения они проводили много времени вместе. Однако в мае этого года Дмитрий поставил точку в отношениях с Ириной, заявив, что они поссорились. Правда, похоже, знаменитости помирились и наладили общение.

Напомним, ранее Ирина Билык высказалась об артистке Кристине Соловий. Она назвала коллегу "хорошей ученицей".

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