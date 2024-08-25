Певица также рассказала, в каких она отношениях с бывшим Дмитрием Коляденко.

Известная украинская певица Ирина Билык высказалась об артистке Кристине Соловий, которая выступала с ней на ее сольном концерте в Киеве. Знаменитость также ответила, помирилась ли она с хореографом и исполнителем Дмитрием Коляденко.

После выступления на одной сцене с Билык Соловий отметила, что считает артистку "иконой" украинской музыки и для нее было за честь спеть вместе с Ириной. Стоит указать, что и сама певица не скупится на комплименты для Кристины. У нее хорошее отношение к молодой исполнительнице и она называет ее "хорошей ученицей".

"Мне она очень импонирует. Потому что на нее больше чем на кого-то вываливается в интернете хейта. А мне такие люди очень импонируют. Потому что, когда я начинала, на меня очень много сыпалось разных слухов, сплетен. Я и так ярко жила скажем, но еще добавляли, и это уже был такой полный калейдоскоп. Смешанные музыка с сексом. И я раздражалась очень. Я смотрю, что Кристина молодец. Она действительно хорошая ученица", - отметила звезда.

Также Билык прокомментировала отношения с Коляденко, с которым она долгое время находилась в гражданском браке. Экс-влюбленные не общались почти полгода, но из-за выступления на концерте Ирины помирились.

"Мы помирились. Я полгода с ним не разговаривала, но ради концерта помирились", - поделилась знаменитость.

Напомним, ранее Ирина Билык без макияжа удивила сходством с известным визажистом.

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