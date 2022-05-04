Весь цивилизованный мир сейчас солидарен с Украиной.

Участники Евровидения-2022 сейчас не только активно готовятся к конкурсу, но и обсуждают войну в Украине. Так, чтобы поддержать нашу страну и наших представителей на конкурсе, группу Kalush Orchestra участники носят желто-голубые ленты.

Об этом сообщает Cуспільне.

"Многие подходят, общаются, выражают поддержку Украине, люди связывают желто-голубые ленты в поддержку Украины", - сказал солист группы Олег Псюк.

Также Олег рассказал, что ежедневно дает множество интервью, чтобы рассказать людям правду о войне в Украине.

Отметим, букмекеры прогнозируют победу Украине - группе Kalush Orchestra, которая на конкурсе исполнит песню "Stefania", посвященную маме солиста и всем украинским матерям, которые оберегают своих детей от ужасов войны.

Евровидение-2022 состоится 10, 12 и 14 мая. Представители Украины выступят в первом полуфинале под шестым номером.

Напомним, россиян лишили права голоса на Евровидении-2022.

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