Стало известно, какая позиция у избранника певицы относительно войны.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассказал о муже известной певицы Светланы Лободы. Он ответил, чем занимается избранник артистки и какая у него позиция относительно войны в Украине.

На своем YouTube-канале звездный обозреватель поделился подробностями личной жизни исполнительницы. Со ссылкой на собственные источники Беспалов отметил, что по национальности возлюбленный Лободы казах и он значительно старше певицы. Мужчина - нефтяной магнат и у него очень большое состояние. В частности, он даже входит в 50 самых богатых людей в рейтинге Forbes.

"Его зовут Артур. Он казах, родом из Казахстана. Он нефтяной магнат и входит в топ-50 европейского Forbes. В каком-то смысле Светлана Лобода знала свое дело. Она заточена была на то, чтобы обеспечить себе жизнь до конца своих лет. И она с этой задачей справилась на все тысячу процентов. Поэтому сегодня у Светланы обеспеченная жизнь, обеспеченное будущее с мультимиллионером, у которого невероятное состояние", - рассказал Богдан.

Блогер говорит, что раньше у мужчины был бизнес в России, однако сейчас у него четкая проукраинская позиция. Светлана вместе со своим избранником живут в Европе.

"Артур проукраинский. Да, у него немало бизнеса в РФ было, но он тоже все там вывозил, приводил в порядок, так, чтобы не зависеть, или минимально зависеть от российского рынка. Он поддерживает полностью Украину", - добавил Беспалов.

Стоит указать, что сама Лобода тщательно скрывает мужа. Она не делится совместными с ним кадрами и не появляется на публике. В своих интервью она заявляла, что избранник поддерживает Украину и что он якобы никогда не жил в РФ.

"Мой муж - большой патриот Украины. И всегда им был и остается сегодня. Он делает очень много добрых дел для Украины. Он хороший человек", - рассказывала исполнительница.

До начала полномасштабного вторжения артистка жила и работала в стране-агрессоре. После 24 февраля 2022 года в течение месяца Лобода не называла Россию агрессором. Позже она рассказывала, что хотела безопасно покинуть РФ, прежде чем высказать свою позицию.

Напомним, ранее Светлана Лобода ответила, почему поет на русском во время войны.

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