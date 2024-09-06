У известной украинской ведущей сгорел дом (фото)

При этом ведущая сохраняет оптимизм.

Украинская актриса, телеведущая и общественный деятель Даша Малахова оказалась в центре неприятной ситуации. На своей странице в Instagram она поделилась новостью, что её загородное имущество серьёзно пострадало в результате пожара.

Под воздействием огня оказались дом, баня и складские помещения. Хотя склад чудом уцелел, остальное восстановить будет весьма затруднительно.

Тем не менее Малахова сохраняет оптимизм и решительно настроена построить новый дом. Вместе со своим возлюбленным она уже рассматривает варианты дизайна будущего жилья.

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Также ведущая выразила благодарность своим подписчикам за поддержку и просит не переживать за неё.

"Этого прекрасного здания нет. Продолжается экспертиза. Теперь вот так. Но мы все отстроим. У нас с Сергеем сгорела баня. Мы не расстраиваемся. Это ничего. Кстати, сарай не сгорел. Спасибо за сочувствие, но все хорошо. Мы пока будем искать проект и отстраивать сгоревший дом. Я постоянно говорю, что не надо унывать или сердиться, а отпускать. Мы двигаемся дальше. Все нас поддержали, хотят денег дать или что-то бесплатно… Нам ничего не нужно. Мы справимся, все будет нормально, вырулим. Будем стараться за свои средства отстроить, на улице война", — рассказала Даша Малахова.

Напомним, ранее Даша Малахова показала младшего на 10 лет мужа.

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