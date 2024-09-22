Мужчина также назвал источники своего дохода.

Известный украинский юморист дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, рассказал о своих заработках во время войны.

Не секрет, что мужчина является многодетным отцом и воспитывает с женой трех дочерей. По словам юмориста, он привык к постоянным тратам, поэтому старается больше зарабатывать. Например, у него есть собственное агентство, которое занимается организацией праздников, а также цех полуфабрикатов.

"У нас в семье зарабатываю не только я. 5 тысяч долларов плюс в месяц, так зарабатываю. Жена зарабатывает тоже где-то так. Сейчас немножко тяжелое время для заработков. Тяжело зарабатывать, плюс надо помогать, донатить, здесь необходим баланс, чтобы тебе на все хватало", - рассказал дядя Жора в проекте "33 вопроса от ЛЮКС ФМ".

Мужчина добавил, что имеет еще несколько источников, которые приносят ему деньги.

"Квартира одна, есть пару помещений, которые используем под офис. У нас все в обороте. Пробуем искать новые ниши, запускать новые проекты, но постоянно оно так: здесь взял, а здесь отдал".

Напомним, ранее звезда сериалов Валерия Ходос рассказала о заработках во время войны.

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