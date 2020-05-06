Украинский комик Дядя Жора попал в больницу с инсультом
Украинский шоумен и комик Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский) признался, что попал в больницу, где у него диагностировали инсульт. Это случилось несколько дней назад.
Об этом он рассказал подписчикам в Instagram. Сейчас он чувствует себя лучше. Шоумен находится на лечении в одной из больниц Киева.
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Комик отметил, что если бы кто-то неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. Дядя Жора ведет правильный образ жизни, занимается спортом, много работает, всегда энергичный и веселый, но это не уберегло его от заболевания.
По его словам, первыми симптомами были сильная головная боль и раздвоение в глазах, которому тот не придал должного значения.
Такое состояние было у него вечером и не прошло до утра. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у Дяди Жоры инсульт.
Комик рассказал, что до начала карантина работал чрезвычайно много и мало спал. Были постоянные дела, гастроли, проведение и организация мероприятий. Все это отнимало все свободное время Дяди Жоры и отдыха тот почти не имел.
Он призвал поклонников заботиться о себе, правильно питаться, отдыхать, спать столько, сколько нужно организму, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.
МОЯ МАЕВКА В БОЛЬНИЦЕ! Всем привет!😉 Долго думал писать этот пост или нет... как-то хотелось чтобы все прошло по-тихому ... но, все-таки решил поделиться с Вами и я очень надеюсь, что это будет полезным для многих и будет повод задуматься, сделать выводы и правильные решения, чтобы не допустит подобное... не дай Бог! Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежат в больнице после инсульта 🤦♂️😳 в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)... я бы поржал😂 и не поверил... как минимум Но, сука, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! 🤷♂️😳😊 когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз . В двух словах, пару дней назад ... все было хорошо ... как обычно... но, вечером появилась странная штука ... Аля, двоится в глаза 👀 сбился прицел🤪и сильная головная боль, которая не прошла на следующее утро. Утром я уже немного кипишнул и с волшебного пенделя Наташи пошел в больницу. И почти ничего не предвещало беды, до результатов МРТ😕. Вот такая х...я, малята!🤷♂️😊 Короче, загнался немного. Очень активный и бешеный ритм был. Спал по 6 часов+-, дня мне не хватало, ночью сидел на компе до 3...ежедневно.. дорабатывал, то что не успел днем. Выходные - выступления, гастроли, ивенты, проекты ... с дороги на праздник, с праздника в дорогу..(до карантина конечно😊) вечная гонка! Мы все куда-то гонимся, ты хочешь успеть все, ты нагружаешь себя максимум, чтоб аж вентилятор из жопы выпадал... а пока он выпадает.. ты вставляешь себя еще пару задач, а что?.. ведь появилось пару свободных минут и их нужно эффективно использовать🤷♂️😉😂... нужно же ебаш...ить, нужно ведь заработать все деньги мира, запустит все проекты, набрать всех сотрудников, организовать все ивенты... думать обо всем и о всех...все контролировать... С одной стороны все правильно - нужно реализовывать себя, нужно обеспечивать семью, нужно работать и давать работу, крутится и тд ... с др стороны.... Продолжение в комментах ⬇️ #дядяжора #будьтездоровы
Как сообщал ранее УНИАН, врачи заявили, что коронавирус может вызвать внезапные инсульты в 30-40-летних людей. Предполагают, что инфекция вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.