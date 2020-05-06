Украинский комик Дядя Жора попал в больницу с инсультом

Это случилось несколько дней назад.

Украинский шоумен и комик Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский) признался, что попал в больницу, где у него диагностировали инсульт. Это случилось несколько дней назад.

Об этом он рассказал подписчикам в Instagram. Сейчас он чувствует себя лучше. Шоумен находится на лечении в одной из больниц Киева.

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Комик отметил, что если бы кто-то неделю назад сказал, что он будет лежать в больнице после инсульта в 44 года, то рассмеялся бы и не поверил. Дядя Жора ведет правильный образ жизни, занимается спортом, много работает, всегда энергичный и веселый, но это не уберегло его от заболевания.

По его словам, первыми симптомами были сильная головная боль и раздвоение в глазах, которому тот не придал должного значения.

Такое состояние было у него вечером и не прошло до утра. После этого его жена Наталья заставила пойти в больницу, где после обследования выяснилось, что у Дяди Жоры инсульт.

Комик рассказал, что до начала карантина работал чрезвычайно много и мало спал. Были постоянные дела, гастроли, проведение и организация мероприятий. Все это отнимало все свободное время Дяди Жоры и отдыха тот почти не имел.

Он призвал поклонников заботиться о себе, правильно питаться, отдыхать, спать столько, сколько нужно организму, заниматься спортом и избавиться от вредных привычек.

Как сообщал ранее УНИАН, врачи заявили, что коронавирус может вызвать внезапные инсульты в 30-40-летних людей. Предполагают, что инфекция вызывает повышенное сгущение в крупных артериях, что приводит к тяжелому инсульту.