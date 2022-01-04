Поклонники засыпали певицу комплиментами.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотографией, на которой предстала в красном длинном платье с высоким разрезом на бедре.

Дополнила образ Каменских красными лодочками на высоком каблуке и массивными серьгами. При этом звезда подняла одну ножку и похвасталась стройностью.

Читайте такжеДобрынин показал новогодний подарок для Квитковой"С новым 2022 годом", - лаконично подписала кадр Каменских.

"Какая красивая", "Боже, какие ножки", "Вот это сексуальность", "Шикарная", "Ох, хороша", "Похорошела очень", "Вау", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, ранее NK в ультракоротком платье призналась, что загадала в новогоднюю ночь. По словам певицы, ее желание было простым, но чрезвычайно важным.

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