Это было первое выступление Ямы на корпоративе в Киеве.

Известный украинский хореограф и ведущий Влад Яма едва не погиб в новогоднюю ночь прямо на сцене. Это произошло 2003 году, тогда он выступал в составе балета Freedom.

Об этом случае знаменитость рассказал в эфире шоу "Хто зверху".

Читайте также"Уснул за рулем": судья "Танцев со звездами" поделился страшной историейЯма, по его словам, случайно вдохнул метафан и начал задыхаться.

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom... Когда пробили часы: три, два, один, бах – я сделал вдох и понял, что не могу дышать", – поделился Влад.

Он упал прямо на сцене, но никто не помогал, поскольку он стоял позади других танцоров балета. Яма упал и разбил бокал, но смог откашлять метафан. "Я не дышал, кажется, полминуты", – вспомнил танцор подробности жуткого случая.

Ранее Влад Яма назвал условие, при котором выйдет на паркет "Танцев со звездами". "Ну, если Зеленский вернется, то и я", — ответил он.

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