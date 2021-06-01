Певица предстала в красном костюме.

Украинская певица и новая "холостячка" Злата Огневич опубликовала в Instagram новую фотографию.

На снимке она предстала в красной длинной юбке с рюшами и топике. Дополнила она такой летний образ черными босоножками на квадратном каблуке. При этом Злата приподняла одну ножку и томно посмотрела в камеру.

"Лето, привет! Ты началось для меня фантастически и как-то неожиданно прекрасно. Я открыта новому и это приятно смущает", - подписала снимок Злата.

"Очаровательная", "Секси", "Бомбезная", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич