Певица уже много лет страдает от сильных головных болей.

Украинская певица Злата Огневич впервые рассказала, что с детства ее мучают головные боли. По ее словам, она прошла уже много обследований, но причина ее болей до сих пор неизвестна.

Звезда призналась, что даже обезболивающее ей уже не помогает. Оно, конечно, немного утоляет боль, но не полностью.

"Никогда с вами этим не делилась. Но, возможно, за все то время, которое я борюсь с этим недугом появились какие-то новые методики, которые реально могут мне помочь. С самого детства я страдаю от бешеных головных болей, этаких мигреней. При чем обезболивающие меня берут только частично и боль все равно остается где-то там далекая. Тошнота, плохое самочувствие", - рассказала Злата в инста-сториз.

Она добавила, что порой так плохо себя чувствует, что может потерять сознание.

"Бывало так, что я едва не падала в обморок прямо на сцене, но спасала микрофонная стойка. Возможно, существует какая-то методика, которая улучшит мое состояние", - добавила певица.

Напомним, ранее Злата Огневич рассказала о творческих планах и ответила, мечтает ли стать тренером "Голосу країни".

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