Певица не покинула Киев после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинская певица Злата Огневич, которая достаточно много времени уделяет помощи беженцам и военным ВСУ рассказала, что помогает ей не терять самообладание в такое непростое время.

Своим секретом она поделилась в интервью каналу "Украина".

"Я привыкаю жить в новых обстоятельствах и условиях. Я не хочу бояться! Буду проживать достойно те дни, которые мне отведены. Не знаю, много их или мало, но я не хочу жить в постоянном страхе. Хочу поделиться своей смелостью с другими. И поверьте, жители Мариуполя, которых взяли в заложники, находятся в куда худшем положении, чем я, и у меня просто сердце болит за них", – рассказала Злата Огневич.

Отметим, певица вывезла своих родных на запад Украины. При этом сама она остается в Киеве - поддерживает своих соотечественников как может.

Артистка говорит - постепенное возвращение к той рутине, которая была до 24 февраля этого года, спасает ее от депрессивных мыслей.

"Если у вас есть такая возможность ухаживайте за собой – делайте маски для волос, одевайте любимую одежду, отключайте себя немного. Понимаю, что полностью отключиться не выходит, но нужно разгружать психику. Это мой совет каждой!", - резюмировала звезда.

Напомним, Астафьева рассказала, что сделает после окончания войны в Украине.

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