Певица и модель мечтает научиться стрелять.

Украинская модель и певица Даша Астафьева, которая с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину пошла в качестве волонтера готовить обеды украинским солдатам и беженцам, рассказала о чем жалеет. По словам звезды, ей очень жаль, что ранее она не научилась стрелять.

В интервью для YouTube-канала #BABYLON'13 Астафьева призналась, что собирается это исправить.

"Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие", - рассказала артистка.

Также звезда призналась - раньше у нее было много друзей в России, однако даже "самые вменяемые" из них сейчас спрашивают у Даши о том, действительно ли она верит в то, что это происходит, ведь кадры "похожи на постановку".

"Те русские, которые приходят в мою страну, – я не могу найти ни одной причины, чтобы их оправдать, когда рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Конечно, таких людей я готова сама убивать. Я готова защищать тех, кто не может себя защитить", - резюмировала Даша Астафьева.

Напомним, ранее Астафьева поблагодарила защитников Украины и назвала Зеленского героем.

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