Певица показала фото / instagram.com/zlata.ognevich
Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram откровенное фото.
Девушка в белом кружевном белье лежит на кровати. Одну бретельку она приспустила с плеча, что добавила фото некой пикантности.
"Куколка", "Красотка", "Такая нежная", "Такой пронзительный взгляд", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/zlata.ognevich
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