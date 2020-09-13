Злата Огневич показала новое фото.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram откровенное фото.

Девушка в белом кружевном белье лежит на кровати. Одну бретельку она приспустила с плеча, что добавила фото некой пикантности.

"Куколка", "Красотка", "Такая нежная", "Такой пронзительный взгляд", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич