Певец Геннадий Витер также признался, что имеет двоих детей.

Витер

Известный украинский певец и продюсер Gena Viter, настоящее имя которого Геннадий Витер, высказался о певице Насте Каменских и ее муже - рэпере Потапе.

Геннадий и Настя имеют общего крестника. По словам певицы, их отношения с коллегой всегда были дружескими и остаются такими же и сейчас. Однако того же он не может сказать об общении с ее мужем. Ветер раскритиковал Потапа и его поведение во время полномасштабного вторжения.

"Для меня Настя Каменских - близкий человек. Я ее буду поддерживать, а его, вот того мужа (Потапа - УНИАН) - нет. Категорически нет. Считаю, что он не делает какие-то правильные вещи в отношении нашей страны", - отметил продюсер.

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В дополнение, Геннадий признался, что имеет двоих детей. При этом он заявил, что никогда не покажет их поклонникам. Также артист тщательно скрывает свою избранницу и не планирует раскрывать, кто она.

"Никогда никто их не будет видеть. Только близкие люди, которые имеют на это право", - добавил певец.

Напомним, ранее Геннадий Витер высказался о своем друге-беглеце Олеге Виннике. Он назвал коллегу слабым человеком.

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