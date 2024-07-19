Звезда 'Танцев со звездами' ответил, свободно ли его сердце после развода

Хореограф признался, в кого влюблен на самом деле.

Несмотря на плотный график, известный танцовщик и победитель 7 сезона шоу "Танцы со звездами" Макс Леонов все-таки надеется найти свою вторую половинку.

Недавно он разошелся со своей девушкой после 11 лет совместной жизни, поэтому некоторое время он неохотно говорил о личном. Однако сейчас Леонов все же рассказал, что происходит у него в романтической сфере.

Леонов отметил, что когда в его рабочем графике есть "окошки", он уделяет время личной жизни. Но секрет, свободно ли его сердце на данный момент, не раскрывает.

"Безусловно, без личного невозможно. Мы все люди. И каждому человеку нужен человек. Поэтому иногда появляется время, но не всегда. И влюблен я, во-первых, в себя и танцы", - поделился танцовщик в программе "ЖВЛ представляет".

Напомним, ранее Макс Леонов рассказал, что изменил своей жене с партнершей по танцам.

По его словам, тогда он чувствовал себя никем в Киеве, а тут в его жизни появилась женщина, которая помогла ему, в том числе финансово. Жена смогла простить Леонова, однако их дороги позже все равно разошлись.

Вас также могут заинтересовать новости: