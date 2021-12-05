Макс Леонов изменял своей жене почти год.

Украинский хореограф и победитель шоу "Танцы со звездами" в 2020 году Макс Леонов в программе "Звездный путь" рассказал, что почти год изменял своей гражданской жене Юлии с партнершей, с которой танцевал вместе 4-5 лет назад.

По его словам, тогда он чувствовал себя никем в Киеве, а тут в его жизни появилась женщина, которая помогла ему, в том числе финансово.

"Я пытался найти объяснение. Возможно это из-за какого-то страха. На тот момент, танцуя с этой девочкой, я был зависим от нее, потому что я работал в ее студии. У нас была условная договоренность – они наперед платят за меня за сборы, за уроки, соревнования и поездки. А я потом отрабатываю с детьми. Но кроме этого, я просил деньги на "пожить", – признался Леонов.

Читайте также"Мне ей дать нечего": 68-летний певец рассказал, как едва не закрутил роман с ПугачевойПо словам Леонова, долгое время он зависел от нее, но в результате их отношения все же разорвались. Оказывается, что любовница написала его возлюбленной, а также показала их совместные фото.

Конечно, для Юлии это был удар, но она смогла простить Макса. После этой истории танцор сделал предложение своей возлюбленной, и сейчас они готовятся к свадьбе.

Напомним, ранее Ольга Харлан и Дима Дикусар рассказали о разногласиях, которые возникали у них на проекте "Танцы со звездами".

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Автор: Диана Могилевич