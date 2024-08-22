Музыканты не впервые поддерживают украинцев.

Известная американская рок-группа "Imagine Dragons" недавно выступила в Чикаго. Прямо во время выступления лидер коллектива Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины.

Во время исполнения песни "Walking the Wire" кто-то из зрителей передал звезде желто-голубой флаг. Мужчина сразу взял его и продолжил петь. В конце композиции Дэн поцеловал флаг и отдал поклонникам. Видео с выступления уже успело попасть в сеть.

Что известно о "Imagine Dragons" и их позиции относительно войны

У группы "Imagine Dragons" есть немало престижных наград, в частности, музыканты трижды получали "American Music Award", пять раз "Billboard Music Awards", одну награду "Грэмми" и одну "World Music Award".

Участники коллектива неоднократно поддерживали Украину. Они присоединились к другим звездным амбассадорам благотворительной платформы UNITED24.

Также недавно во время другого концерта Дэн призвал прекратить войну в Украине. Он вышел на сцену с плакатом, который имел вид украинского флага. Интересно, что известная группа привлекает к съемкам в своих клипах украинцев. Например, 14-летний парень из Николаевской области стал главным героем в видео на песню "Crushed".

Напомним, ранее "Imagine Dragons" записали мощное обращение к пассажирам специального украинского самолета.

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