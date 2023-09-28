Актриса рожала дома и назвала это "диким опытом".

Известная актриса Бонни Райт, сыгравшая Джинни Уизли в фильмах франшизы "Гарри Поттер", впервые стала матерью. она родила первенца 19 сентября, но сообщила радостную новость всего несколько часов назад.

Актриса показала первые фото малыша и рассказала, что рожала его дома. Райт и ее избранник очень рады появлению первенца.

"Поздоровайтесь с Элио Оушеном Райтом Лококо, родившимся дома во вторник, 19 сентября. Мы все здоровы и счастливы... Роды - это самый дикий опыт!" - поделилась актриса.

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На фотографии маленький сын актрисы спит в свитере и шапочке, а также забавно держится руками за голову. Актриса не стала поддаваться предрассудкам и не прятала лицо ребенка, хотя многие из звезд стараются скрывать внешность детей как можно дольше.

Поклонники очень обрадовались, увидев пост Райт. В комментариях они пишут:

"Огромные поздравления!"

"У него один день рождения, что и у Гермионы Грейнджер!"

"Поздравляю!! Добро пожаловать, Элио, он прекрасен".

Личная жизнь Бонни Райт

Актриса, ставшая звездой благодаря роли в фильмах о Гарри Поттере, вышла замуж в 2022 году. Ее избранником стал Эндрю Лококо. Этот брак - первый для Райт. В прошлом она была помолвлена с актером Джейми Кэмпбеллом Бауэром, но до свадьбы так и не дошло.

С 2015 года Райт не снимается в кино. Актриса решила сконцентрироваться на режиссуре, а также пишет книги.

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