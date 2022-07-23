Полузащитник сборной Украины подписал соглашение с лондонцами до 2026 года.

Жена футболиста, игрока сборной Украины Александра Зинченко Влада Седан трогательно попрощалась с Манчестер Сити после перехода мужа в лондонский Арсенал.

На своей странице в Instagram Влада поделились яркими фото и видео из жизни в Манчестере.

"Впервые футболку Сити я надела в 2019 году. Тогда мой будущий муж уже был частью манчестерской семьи. Но мне пришлось доказывать свое место на трибунах", - вспоминает Седан.

Жена Зинченко добавила, что этот этап в жизни был непростым, но он сделал их сильнее и запомнился многими положительными моментами.

"В Манчестере мы научились поднимать трофеи, улыбаться в дождливую погоду, принимать удары и быть взрослыми. В футболках Сити мы создали свою семью, здесь сделала первые шаги наша дочь. Мы встретили хороших друзей, надежных партнеров и людей, на которых равняемся. Мы перелистываем эту страницу нашей футбольной жизни, но не прощаемся. Как журналист, я еще с большим интересом буду наблюдать за тем феноменом, каким является Манчестер Сити. Теперь я смогу взглянуть на это немного по-другому. Спасибо за все, Сити. Для меня Манчестер навсегда останется синим", - написала она.

Напомним, как писал УНИАН, в это межсезонье "Ман Сити" продал Зинченко в "Арсенал" за 30 миллионов фунтов стерлингов.

Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"

Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в нидерландский ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.

В составе "Сити" Зинченко четыре раза становился чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

За "Манчестер Сити" украинец сыграл 127 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал 12 результативных передач.

В 2021 году Зинченко отыграл полностью финал Лиги чемпионов против "Челси" (0:1). В составе "Сити" он тогда был признан лучшим игроком матча.

Вас также могут заинтересовать новости: