По словам звезды, год назад у не также украли кошелек.

Известную украинскую рэпершу Alyona Alyona ограбили в Киеве. Злоумышленники вытащили у звезды кошелек.

Об этом исполнительница Алена Савраненко рассказала в своем Instagram.

По ее словам, инцидент произошел в понедельник, 28 декабря. Согласно обнародованной переписке, неравнодушная девушка рассказала звезде, что нашла ее красный бумажник на Дорогожичах. При этом не уточняется, где именно это произошло.

Определить, чей бумажник, помогли карточки. Были ли в кошельке деньги и сколько – не известно.

Читайте также56-летняя Ассия Ахат впервые призналась, что стала бабушкойПодобная неприятность с Alyona Alyona случается уже не первый раз. Год назад ее также обворовали.

"Вот такое утречко. Год назад тоже бумажник вытягивали. Что-то меня жизнь ничему не учит", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, рэперша Alyona Alyona рассказала, что однажды утром она проснулась, а рядом с ней лежала плюшевая игрушка и большой киндер-сюрприз.

Когда она расковыряла шоколадное яйцо, внутри него оказалась ее совместная фотография с возлюбленным Денисом и с надписью "Будь моей". Произошло это 14 февраля на день возлюбленных.

Позже украинский блогер Yoxden презентовал видеоклип на песню "Будь со мной", посвященный его девушке - реперке Alyona Alyona (Алене Савраненко). В ролике парень признался в любви к звезде.

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