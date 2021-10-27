Рэперша рассказала о внутреннем ребенке.

Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала, что внутри нее живет маленький ребенок.

"Когда мы взрослеем и начинаем замечать, что стареем — ребенок внутри нас начинает бастовать. Во-первых, он боится старости как таковой. Во-вторых, он понимает, что годы уходят и никак не останавливаются, а он сделал далеко не все, что запланировал", - сказала звезда.

Также она добавила, что важно дружить со своим внутренним ребенком, понимать его желания, поведения и в целом реакции на жизнь.

Читайте такжеСоблазнительная Надя Дорофеева позировала для VOGUE (фото)"Хотя иногда ее выходки нормально так портят мне жизнь, однако я позволяю ей быть собой - не торможу, не мешаю, потому что сама знаю примеры, когда в течении жизни люди подавляли этого ребенка, а потом в 40 этот внутренний малыш выстреливал и менял жизнь так, что даже вообразить невозможно. И эти перемены не всегда были в положительную сторону", - добавила артистка.

Такие свои размышления Alyona Alyona сопроводила эпатажной фотографией, на которой предстала в подгузнике и с подвеской в виде пустышки. А в руке рэперша держала бутылочку с молоком.

Напомним, ранее Alyona Alyona отправилась на отдых со своим парнем.

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Автор: Диана Могилевич