Жизель Оливейра сфотографировалась в купальнике.

Популярная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фото она позирует в красном купальнике, который украшен резинками. С помощью этих резинок у модели видно идеальную талию. Кроме того, у нее стройная фигура, за которой она усердно следит.

Стоит отметить, что сейчас Жизель отдыхает на Гавайях. Она часто делится с фанатами фотографиями со своего отдыха.

Кто такая Жизель Оливейра:

Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия

Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino

Ее активно продвигает журнал MAXIM

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Автор: Диана Могилевич