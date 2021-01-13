Жизель показала фигуру / instagram.com/giizeleoliveira
Популярная модель Жизель Оливейра опубликовала в Instagram новый снимок.
Читайте такжеНастя Каменских показала свой завтрак в бассейне
На фото она позирует в красном купальнике, который украшен резинками. С помощью этих резинок у модели видно идеальную талию. Кроме того, у нее стройная фигура, за которой она усердно следит.
Стоит отметить, что сейчас Жизель отдыхает на Гавайях. Она часто делится с фанатами фотографиями со своего отдыха.
Жизель показала фигуру / instagram.com/giizeleoliveira
Кто такая Жизель Оливейра:
- Жизель родилась 7 мая 1993 года в городе Таурус, Бразилия
- Она успела засветиться как ангел Victoria's Secret, модель H&M, Forever 21 и даже Moschino
- Ее активно продвигает журнал MAXIM
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram