Продюсер отметил, что не общается с такими звездами еще с 2014 года.

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал артистов, которые до вторжения России в Украину 24 февраля выступали в РФ и поддерживали политику Путина.

Об этом он написал в Facebook.

Друзьям Кондратюк посоветовал избегать таких контактов.

"Если россиянин лезет к вам на страницу с извинениями, сделайте проверку искренности этих извинений, и спросите: "Чей Крым?". А дальше действуйте по ситуации. То же самое подходит к их "селебам", которые жевали сопли и в августе 2008-го, и в марте 2014 года, и доказывали нам, что "путин хороший", а сейчас прозревают. Это вдруг у вас россияне в друзьях есть. Я с 2014-го всех сукиных "кримнашистов" удалил как умственно отсталых", - высказался Кондратюк.

Как писал УНИАН, украинская певица Ани Лорак после нескольких постов про российско-украинскую войну уехала из России.

Сейчас Лорак находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако неизвестно, уехала ли певица из России навсегда или просто выбрала "каникулы" на период активной фазы российско-украинской войны.

Другие российские коллеги Лорак войну против Украины поддержали, однако кое-кто тоже выбрал временное убежище в западных странах.

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