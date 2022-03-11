Лорак закрыла комментарии, нет в профиле поп-исполнительницы и новых фотографий.

Украинская певица Ани Лорак после нескольких постов о российско-украинской войне уехала из России.

Текущее место пребывания Лорак вычислили ее российские фанаты благодаря метаданным аккаунта звезды в Instagram.

Отмечается, что в настоящее время Лорак находится в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако неизвестно, уехала ли певица из России навсегда или просто выбрала "каникулы" на период активной фазы российско-украинской войны.

Неделю назад Лорак опубликовала пост с картинкой "Нет войне". Вскоре певица выложила еще одно фото с украинскими детьми и женщинами, которые вынуждены прятаться от российских захватчиков в подвалах.

Она отметила, что ей больно смотреть, как убивают украинцев, и призвала завершить "никому не нужную" войну. Ни фамилии Путина, ни саму Россию в тексте она не упоминала.

Лорак закрыла все свои комментарии, нет в профиле поп-исполнительницы и новых фотографий.

Другие российские коллеги Лорак войну против Украины поддержали, однако кое-кто тоже выбрал временное убежище в западных странах.

Ани Лорак с 2014 года критиковали за ее позицию относительно агрессии РФ против Украины. Сама звезда политические темы в разговорах преимущественно избегала, либо жаловалась на травлю завистников.

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