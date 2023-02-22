Поклонник колумбийской певицы таким образом решил отомстить футболисту, который много лет изменял своей законной жене.

Испанский футболист Жерар Пике попал в неприятную ситуацию в Барселоне. Там он хотел посетить ресторан вместе со своей новой избранницей - 23-летней Кларой Чиа. Однако владелец заведения, узнав о таких гостях, попросил их удалиться.

Как пишут в социальных сетях, бизнесмен оказался поклонником певицы Шакиры, и он не захотел обслуживать футболиста, который сделал больно его кумиру. Также появилось видео, на котором Жерар и Клара быстро садятся в автомобиль около того самого ресторана.

История любви Шакиры и Жерара Пике

Жгучая колумбийка и известный футболист познакомились в 2010 году на съемках клипа на песню "Waka Waka". Эта композиция тогда стала официальным гимном ЧМ в Южной Африке. После съемок у них завязались дружеские отношения, которые стремительно перешли в романтические. В гражданском браке пара прожила 11 лет. У них появилось двое сыновей.

Инициатором развода в 2022 году стала Шакира - не стала терпеть систематические измены футболиста. Теперь Пике встречается с той девушкой, с которой изменял Шакире в последнее время.

Напомним, коллега Ди Каприо рассказала, почему он крутит романы только с молоденькими.

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