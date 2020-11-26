Танцор Жен Кот ознакомился с Мариам Туркменбаевой на одном из талант-шоу. У пары завязались отношения.
Об этом говорится в программе "Звездный путь".
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Оказывается, что Мариам изменила Жене с солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым. На тот момент сам Антон был женат. По словам Жени, и он, и жена Савлепова знали об измене.
"Начала выступать с группой Quest Pistols. Она там завела отношения. Я не буду называть имя этого человека ... Ладно, это Антон Савлепов. Они там загуляли. Не удержали что-то в брюках, вот и все. Она ушла, сказала, что я не развиваюсь, жила у подруги", - сказал Женя.
Несмотря на измену Женя хотел помириться с Мариам. В итоге она вернулась к нему. Но после очередного концерта выяснилось, что девушка вновь ему изменила.
"Во второй раз, когда она вернулась, и когда начался снова этот холодок, мне их совокупление приснилось. Я пришел к ней в ванну, говорю: "Вот так и так". А она ответила: "Да, это так". На тот момент я был готов ей простить. Она собиралась ехать на концерт. Я ходил, страдал. Она приехала, говорит: "Нет", собирает вещи", - добавил Женя.
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