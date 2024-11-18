Женя Галич отметил, что он не является фанатом коллектива и их творчество далеко от стиля рок.

Известный украинский рок-музыкант, фронтмен группы O.TORVALD и с 2022 года военный Женя Галич резко высказался о творчестве другого известного коллектива "Антитела", лидером которого является Тарас Тополя. Артист сказал, как относится к самим участникам группы.

По словам певца, ему никогда не нравилось творчество коллектива и, понятно, что он никогда не был фанатом музыкантов. Единственная песня, которая по душе Галичу - это "TDME".

Более того, Женя убежден, что "Антитела" не могут называться рок-группой, поскольку их музыка далека от этого стиля. Вместе с тем, исполнитель признает, что несмотря на его нелюбовь к коллегам, они все же популярнее O.TORVALD.

"Я никогда не переваривал и мне никогда не нравилось творчество группы "Антитела". Я не люблю эту группу. Некоторые песни мне нравятся, в частности, "Там де ми є". Но в целом, на мой взгляд, эти артисты не могут называть себя рок-группой. Мне не нравится спекуляция на теме войны. Я не хочу врать. Все понимают прекрасно, что я не люблю "Антитела", зачем мне это скрывать", - сказал украинский защитник.

Мнение артиста может измениться только тогда, если коллектив выпустит замечательный, по его мнению, музыкальный материал. Однако такое негативное отношение у Галича лишь к творчеству коллег, а вот о них самих он отзывается положительно. Своей позицией Женя не стесняется делиться, и он готов сказать это в лицо музыкантам.

"Мне не нравится творчество. У меня нет конкретной претензии к Тарасу или к ребятам из группы. Может они классные пацаны, и я думаю, что они классные пацаны", - добавил лидер O.TORVALD.

Напомним, ранее Женя Галич и Слава Демин разнесли Потапа, который сбежал за границу. Они прокомментировали побег рэпера и высказались о его творчестве во время войны.

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