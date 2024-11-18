Они прокомментировали побег рэпера.

Известный украинский рок-музыкант, военный, лидер группы O.TORVALD Женя Галич и ведущий Слава Демин высказались об украинском рэпере и продюсере Потапе. Они прокомментировали его побег из Украины и назвали "посмешищем".

Как известно, в начале полномасштабного вторжения артист выехал за границу. Сейчас Потап не приезжает на родину и не стесняется транслировать свою зарубежную роскошную жизнь в соцсетях. За этих 2 года рэпер успел пожить во многих странах Европы, Мексике, Америке, а последний раз он показался в Объединенных Арабских Эмиратах.

По мнению Галича, продюсеру не стоит искать никакого оправдания, ведь его поступок позорный. Более того, он убежден, что своим действиями он показывает плохой пример аудитории и демонстрирует, что во время войны можно убежать и не жить в постоянном страхе, как живут украинцы последние годы.

"Давай еще оправдаем Потапа. Ничего, что он уехал? Бред пишет. Своим примером многомиллионной аудитории показывает, как можно", - сказал музыкант.

В то же время Демин не согласился с мнением приглашенного гостя на шоу "Муз_Тренд". Он считает, что Потап потерялся и не является примером для своей аудитории. Наоборот, сейчас он показывает, что такое неудачный пиар, говорит шоумен. Слава отметил, что в последнее время рэпер стал совсем неинтересным, как и его творчество.

"Потап пример неудачного пиара. У него миллионная аудитория, но посмотри на просмотры - их очень мало. Потому что он стал неинтересным. К сожалению, он стал посмешищем. Вот и все. А он это как сделал? Своими действиями", - подчеркнул ведущий.

Напомним, ранее лидер группы O.TORVALD рассказал, как дважды едва не умер. Он вспомнил ситуации, когда оказался на грани жизни и смерти.

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