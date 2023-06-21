Группа дала два концерта в Киеве / instagram.com/bezobmezhen

Во время благотворительного концерта группы "Без обмежень" в Киеве произошел случай, который никого не оставил равнодушным. Одна из поклонниц группы купила два билета и пришла на концерт с портретом своего погибшего на войне любимого.

Как рассказал фотограф Андрей Харламов на своей странице в Instagram, он многое видел за время съемок таких мероприятий, но этот случай еще долго его не отпускал.

"Я сначала не понял, что увидел, а потом передо мной сложилась история. Они смотрят друг на друга, это прикосновение, этот взгляд. Мне не хватает слов, я помню как пробрало до костей и ком в горле. Я еще никогда не делал более эмоциональный кадр с концерта… Слава героям", - написал Харламов.

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Как отреагировали пользователи сети

  • "Да, ком в горле. Такая страшная боль"
  • "Сколько в этом фото любви"
  • "Как больно"
  • "Слава и низкий поклон герою"
  • "Наши родные всегда рядом с нами"
  • "Разрывается сердце за нее и всех, кто потерял близких"
Фото женщины с портретом погибшего любимого / instagram.com/andrew.kharlamov

Напомним, ранее телеведущая Падалко растрогала эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным.

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