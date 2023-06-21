Во время благотворительного концерта группы "Без обмежень" в Киеве произошел случай, который никого не оставил равнодушным. Одна из поклонниц группы купила два билета и пришла на концерт с портретом своего погибшего на войне любимого.
Как рассказал фотограф Андрей Харламов на своей странице в Instagram, он многое видел за время съемок таких мероприятий, но этот случай еще долго его не отпускал.
"Я сначала не понял, что увидел, а потом передо мной сложилась история. Они смотрят друг на друга, это прикосновение, этот взгляд. Мне не хватает слов, я помню как пробрало до костей и ком в горле. Я еще никогда не делал более эмоциональный кадр с концерта… Слава героям", - написал Харламов.
Как отреагировали пользователи сети
- "Да, ком в горле. Такая страшная боль"
- "Сколько в этом фото любви"
- "Как больно"
- "Слава и низкий поклон герою"
- "Наши родные всегда рядом с нами"
- "Разрывается сердце за нее и всех, кто потерял близких"
Напомним, ранее телеведущая Падалко растрогала эмоциональным кадрами встречи дочерей с отцом-военным.