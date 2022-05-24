Их смелости можно только позавидовать!

Бытует стереотип, что именно мужчина должен делать предложение руки и сердца своей возлюбленной, но среди знаменитых девушек есть те, кто не стал дожидаться этого шага от своих партнеров и сама решилась это сделать.

Алла Пугачева

Отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина развивались очень стремительно. Близкое окружение пары неоднократно говорило о том, что якобы сама Примадонна стала инициатором их брака. Если верить слухам, то, говоря Галкину тост, она произнесла такую фразу: "Я тебя никому не отдам. И, может быть, женю на себе".

Впрочем, несмотря на то, что именно Пугачева первая заявила о своих серьезных намерениях, у них сложился счастливый брак. Сейчас они воспитывают двойняшек от суррогатной матери, много путешествуют и радуются жизни.

ALYOSHA

Певица ALYOSHA в одном из интервью призналась, что сама сделала предложение своему супругу, музыканту Тарасу Тополе, который сейчас к тому же служит в ВСУ и защищает Украину от российских оккупантов.

По словам певицы, однажды она поняла, что хочет прожить с Тарасом всю жизнь, поэтому и решилась на такой серьезный шаг. Сейчас они воспитывают троих деток.

Гвен Стефани

Певица Гвен Стефани также оказалась смелой женщиной. Она призналась в своих чувствах кантри-певцу Блейку Шелтону спустя шесть лет отношений. И таки да, мужчина согласился на ее предложение. В 2021 году они сыграли роскошную свадьбу. Церемония бракосочетания состоялась 3 июля на ранчо жениха в Оклахоме.

Гвен сменила два образа. На официальной части она позировала в роскошном белом платье со шлейфом и фатой, а позже надела мини-платье и ботильоны.

Анджелина Джоли

О паре Анджелины Джоли и Бреда Питта по сегодняшний день гудит весь мир. Это была одна из самых красивых пар Голливуда. Впервые у них вспыхнули чувства во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Известно, что пара встречалась семь лет, но Бред не спешил делать предложение своей возлюбленной.

Поэтому Джоли решилась сама встать на колено перед Питтом. Он согласился, и в 2014 году они сыграли свадьбу. Вот только счастье длилось недолго. Уже через два года они подали на развод.

Синди Кроуфорд

Модель Синди Кроуфорд познакомилась со своим будущем мужем Рэнди Гербером на свадьбе. Долгое время они дружили, но Синди этого оказалось мало. Она захотела вывести их отношения на новый уровень, поэтому набралась храбрости и сама сделала предложение своему возлюбленному.

Конечно, он с радостью согласился. И вот они вместе уже 23 года и воспитывают двоих прекрасных деток.

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