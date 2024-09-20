Певица назвала наиболее эффективные методы.

Известная украинская певица Джамала, которая в мае в третий раз родила, показала 4-месячного сына Алима. Артистка поделилась, что помогает ей восстанавливаться после родов.

Сейчас исполнительница активно работает над возвращением к форме тела, которая была еще перед беременностью. Джамала отметила, что этот процесс очень изнурительный и требует много времени. Как известно, младший сын певицы сейчас на грудном вскармливании, поэтому его звездная мама восстанавливается таким образом, чтобы не нанести вред малышу.

В своем Instagram знаменитость поделилась основными методами для возвращения в прежнюю форму. А также на одном из фото она показалась с маленьким Алимом на руках. Артистка до сих пор скрывает лицо мальчика.

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"Иногда людям кажется, что беременный ты 9 месяцев. То есть целых 9 месяцев ты растягиваешься. А стать как было, то должен за неделю? Hет. На возвращение тоже примерно то же время. Что я делаю? Не тороплюсь! Потому что у меня малыш на грудном вскармливании. Это очень важно", - написала.

Сейчас исполнительница занимается спортом, но она выбрала для себя пока растяжки, йогу и пилатес, чтобы не нагружать тело большими весами в спортзале. Также к занятиям она добавила различные косметологические процедуры. В частности, Джамала часто делает аппаратные процедуры для тела. А также не обошлось и без правильного питания, однако оно должно быть сбалансированным, чтобы ребенок и мама получали необходимое количество питательных веществ.

"После вторых родов реально очень быстро все вернулось, но еще нужна физическая нагрузка. Пилатес - живот, поясница, спина говорят мне "спасибо". Ну йога туда же, как бонус аффирмации. Еда. К сожалению, я не из тех девушек, которые худеют на ГВ и типа все в грудь. Hет, не мой случай. Поэтому стараюсь питаться сбалансировано, но учитывая ГВ", - поделилась звезда.

К слову, знаменитость воспитывает еще двух старших сыновей: 6-летнего Эмира и 4-летнего Селима.

Напомним, ранее Джамала рассказала о трудностях, с которыми столкнулась с появлением третьего ребенка. Артистка поделилась, как ей удается совмещать материнство и концертную деятельность.

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