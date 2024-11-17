Наталья рассказала, что в отношениях нет кризиса.

Звезда украинской гимнастики и танцев Наталья Татаринцева недавно стала мамой. Рождение дочери Лели, бесспорно, стало самым счастливым событием в жизни молодой семьи, однако в то же время принесло новые вызовы и изменения в отношения Натальи и ее мужа, хореографа Евгения Кота.

Откровенная и искренняя Наталья не скрывала от своих поклонников, что появление малышки внесло коррективы в их с Евгением жизнь. Привычный ритм изменился, романтические вечера и спонтанные свидания отошли на второй план, уступая место заботам о маленькой Леле.

Такие изменения вызвали беспокойство среди подписчиков Натальи, которые начали подозревать кризис в отношениях звездной пары. Однако танцовщица поспешила успокоить фанов, заверив, что их любви ничего не угрожает.

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"У нас есть теперь ребенок и меньше времени просто быть вдвоем. Но мы по-прежнему работаем над отношениями и учимся искать важное время друг на друга", – поделилась Наталья в Instagram.

Наталья подчеркнула, что с Евгением они относятся к браку как к постоянной работе, которая требует усилий обоих партнеров. И рождение ребенка - это лишь новый этап на их совместном пути, который они готовы преодолеть вместе, сохраняя любовь и взаимопонимание.

Интересно, что Наталья также рассказала о своем самом необычном свидании с Евгением. Оказывается, что больше всего им запомнилась романтический разговор по телефону. Это произошло в период, когда пара была вынуждена находиться на расстоянии.

История Натальи и Евгения - это прекрасный пример того, как настоящая любовь помогает преодолеть любые трудности. Они не только талантливые танцовщики и спортсмены, но и замечательные родители, которые умеют сохранять огонек в отношениях даже посреди будничных хлопот.

Напомним, жена Жени Кота показала редкие фото.

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