Наталья показала фото с мамой и маленькой дочкой / коллаж УНИАН

Известный хореограф и блогер Наталья Татаринцева поделилась с поклонниками серией нежных фотографий. На этот раз она устроила фотосессию не только с 4-месячной дочкой Лелей, но и пригласила свою маму, создав таким образом трогательную историю трех поколений.

"С подружками", - лаконично подписала фотографии Наталья, подчеркивая особую связь между ними.

Наталья устроила фотосессию со своей мамой и дочкой / Скриншот Instagram

Фотосессия вызвала волну восторга у поклонников. И неудивительно, ведь она несет в себе не только эстетическую красоту, но и глубокий символизм.

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Наталья выбрала для фотосессии кукольные наряды / Скриншот Instagram

Пользователи сети засыпали Наталью комплиментами:

  • "Какая невероятная красота! Три грации!"

  • "Так трогательно! Желаю вам счастья и здоровья!"

  • "Какие же вы все красивые! Леля - просто копия мамы!"

  • "Фотографии наполнены теплотой и любовью!

  • "Замечательная идея для фотосессии! Взяла на вооружение!"

  • "Так нравится видеть Лелю улыбающейся, как она радуется и улыбается, даже сам улыбаешься, когда видишь ее улыбку".

  • "Я с вами лично не знакома, но так люблю смотреть ваши фотографии".

  • "Очень красивые девочки! Очень чувственные фото 3-х поколений".

Наталья и Евгений - пример счастливой и гармоничной пары, которая умеет сочетать успешную карьеру с семейной жизнью. Они вдохновляют своих поклонников позитивом и любовью к жизни.

Напомним, жена Жени Кота показала, как похудела за 3 месяца после родов.

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