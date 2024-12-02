Это было интересное предложение.

Жена известного украинского шоумена Владимира Остапчука, откровенно поделилась историей их необычного предложения руки и сердца. Оказывается, решение о женитьбе было принято спонтанно, во время разговора о будущем и планах на семью.

В Instagram-сторис Екатерина отвечала на вопросы подписчиков и, не скрывая подробностей, рассказала, как Владимир сделал ей предложение. По ее словам, все произошло совсем не так, как она себе представляла. Во время обсуждения планов на будущее и возможности иметь детей Екатерина отметила, что не хотела бы выходить замуж "по залету". На что Владимир неожиданно ответил: "Давай завтра распишемся?".

"Ну я решила, что пока предлагает и еще не до конца понимает, на что он подписался, то надо брать. Поэтому мы на следующий день пошли и расписались", - с улыбкой призналась Екатерина.

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Хотя блогер всегда мечтала о романтическом признании, желательно в какой-то экзотической стране, она не устояла перед спонтанным предложением Владимира. Она подчеркнула, что ее всегда привлекала решительность и уверенность Владимира, и этот поступок еще раз подтвердил его характер.

Шоумен, в свою очередь, понимая желание любимой, пообещал устроить ей сказочное признание и свадьбу мечты, когда появится такая возможность. Екатерина же, со свойственным ей юмором, призналась, что периодически напоминает мужу об этом обещании.

"Он знал, что я хочу красивое предложение в определенной стране. Но я все равно раз в месяц *бу ему мозг по поводу того, что у меня не было нормального предложения. Справедливости ради отмечу, что он мне пообещал, что будет и предложение и свадьба, когда будет возможность сделать так, как я всегда хотела", - рассказала Екатерина.

Напомним, Владимир Остапчук сделал роскошный подарок своей жене Екатерине.

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