Беременная Екатерина радостно приняла подарок и призналась, что это ее первое собственное авто.

Известный украинский ведущий Владимир Остапчук решил порадовать свою 24-летнюю жену - блогершу и бизнесвумен Екатерину. Шоумен сделал избраннице, которая беременна первенцем, приятный сюрприз.

В своем Instagram девушка уже успела похвастаться дорогим подарком от любимого. На своей странице она опубликовала кадры с роскошным автомобилем, в подписи к которым указала, что это и есть подарок мужа. Теперь Екатерина ездит на белом электрокаре марки BMW. Кстати, жена ведущего отметила, что это первое ее собственное авто.

"У меня есть новость. Уже несколько недель езжу на своей первой собственной машине", - написала Екатерина.

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Как известно, несколько месяцев назад пара переехала жить за город. Они снимают дом под Киевом. Поэтому блогерша говорит, что часто одной машины им с любимым было мало, потому что девушка часто просила Владимира возить ее по делам.

Уже примерно через месяц в семье Остапчуков ожидается пополнение, поэтому Екатерина убеждена, что после появления малыша, потребность в авто увеличится вдвое.

"Очень неудобно было жить за городом и быть привязанной к авто мужа, а с малым надо будет ездить в больницу и так далее", - поделилась бизнесвумен.

Отметим, что Екатерина и Владимир уже более 2 лет в отношениях. Пара в феврале этого года поженилась, а уже в августе стало известно, что они станут родителями. Супруги ждут рождения мальчика, для которого уже даже выбрали имя - Тимофей. Для Остапчука это будет уже третий ребенок. У него есть сын и дочь от первого брака, которые сейчас живут в Канаде с мамой.

Напомним, ранее беременная Екатерина Остапчук попала в больницу. Она отметила, что ночью ей внезапно стало плохо, поэтому было решила сразу поехать к врачам.

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