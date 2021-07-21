Лилия похвасталась подтянутой фигурой.

Супруга украинского хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия показала новое фото с отдыха.

В кадре звезда позировала, лежа на скалах. При этом она так красиво выгибалась, что можно рассмотреть каждую подкаченную мышцу Лилии.

"Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале?", - подписала кадры супруга хореографа.

Отметим, фанаты девушки оценили ее снимки в лимонном бикини и оставили под фото множество позитивных комментариев.

"Шикарная женщина, беру с вас пример", "Богиня", "Все фото - супер", "Как красиво", "Вы невероятная", "Не женщина, а мечта", "Клеопатра", "Бомба", - пишут фолловеры в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич