Супруга украинского хореографа и судьи шоу "Танцы со звездами" Влада Ямы Лилия показала новое фото с отдыха.
В кадре звезда позировала, лежа на скалах. При этом она так красиво выгибалась, что можно рассмотреть каждую подкаченную мышцу Лилии.
"Ни капли фотошопа. Что я зря лупашу в зале?", - подписала кадры супруга хореографа.
Отметим, фанаты девушки оценили ее снимки в лимонном бикини и оставили под фото множество позитивных комментариев.
"Шикарная женщина, беру с вас пример", "Богиня", "Все фото - супер", "Как красиво", "Вы невероятная", "Не женщина, а мечта", "Клеопатра", "Бомба", - пишут фолловеры в комментариях.
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