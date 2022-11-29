Екатерина Репяхова ответила на вопрос, планируют ли они с мужем пополнение.

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова заговорила о второй беременности. В блоге ей задали вопрос о том, планирует ли пара пополнение. Девушка призналась, что целенаправленно они не собираются заводить еще одного ребенка.

"Каждый второй вопрос о беременности. Специально не планируем, а там как будет", - написала Екатерина.

Отметим, что в 2021 году Репяхова родила первенца. Для Виктора Павлик это уже четвертый ребенок. Мальчика назвали Мишей.

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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Екатерина с сыном уехала в Израиль. В своем блоге девушка уверяла, что планировала эту поездку давно, и вернутся они в Киев несмотря ни на что.

После их возвращения в Украину жена Павлика показала в своем блоге счастливые фото сына и папы. Сам Виктор Павлик тем временем давал концерты на территории страны.

Напомним, певец Виктор Павлик показал редкое фото с единственной дочерью и внуком.

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